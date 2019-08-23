Çocuklar tesislere gidemeyince, antrenörler mahalledeki okul bahçelerine geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile spor kurslarına açılan okul bahçelerindeki çalışmalar devam ediyor

Trabzon'da uzman antrenörler okul bahçelerine gidiyor, uzaktaki tesislere gidişte ulaşım sorunu yaşayan çocuklar için 28 branşta açtıkları kurslarda eğitim veriyor. 42 uzman antrenör 41 ayrı okul bahçesinde haftada toplam 250 saatin üzerinde kurs vererek çocukları sporla buluşturuyor, branşları öğretiyor. Bir yandan tatiller dahil yaz-kış okul bahçeleri hayat buluyor, diğer yandan çocuklar sağlıklı yetişiyor.

Amaçlarının başta çocuk ve gençler olmak üzere herkese spor yaptırmak olduğunu, bunun için zaman-mekan gözetmeden özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Bazıları 7/24 açık olan, bazıları uluslararası standartlarda birbirinden modern tesislerimiz var. Ancak bazı mahallelerden bu tesislere ulaşım sorunu yaşanabiliyor. Milli Eğitim ile bakanlığımızın ortaklaşa hazırladıkları proje sonrasında okul bahçelerinde uzman antrenörlerimiz kurs vermeye başladı" diye konuştu.

Öztürk, "Milli Eğitim Müdürlükleri alt yapısını hazırlıyor, biz de Gençlik ve Spor İl-İlçe Müdürlükleri olarak antrenörle eğitim ve spor kıyafeti katkısı sunuyoruz. Çocuk ve gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak ve sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek amacıyla başlayan kurslarımıza ilgi giderek artıyor. İçlerinden yetenekli olanlar, belki de yıldız adayları buradan yetişecek. Bu çocuklarımızı ayrı kurslara tabi tutacağız, kulüplerle iletişime geçeğiz" dedi.

"Okul güvenli bir sığınak, bu anlamda bu kurslara büyük önem veriyoruz" diyen Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, "İlk etapta 6 okulda spor kulübü kuruldu, başarılı çocuklar bu kulüplerde çalışmalara başladı. Bunun dışında 42 antrenörümüz, 41 ayrı okulun bahçesinde kurs veriyor. 28 branşta açılan kurslara 736 çocuğumuz katılıyor. Evinin yakınındaki okul bahçesine gidiyor, orada sporunu yapıyor. Bu arada, mahallede gezen çocuk, okul bahçesindeki kursları görünce buraya katılmak istiyor, sayı böylece katlanarak artıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA