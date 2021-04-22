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  3. Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl da 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bayram için özel olarak hazırladığı, "Mevsimlerin Şarkısı" adlı oyunla keyifli vakit geçirecek.

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde kutlamak zorunda kalan çocukların neşesine ortak olmak için güzel bir oyun hazırladı. Şehir tiyatrosu oyuncularından Didem Açıl'ın dünya masallarından uyarladığı ve yönettiği , "Mevsimlerin Şarkısı" adlı çocuk oyununun müzik düzenlemesini ise Irmak Şahin üstlendi. Mevsimlerin döngüsünü masallar ve şarkılarla anlatan oyunda; Yüksel Hakverdi, Tuba Bayram, İpek Zeylan ve Şeçil Girgin Serener mevsimleri canlandırıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl da evlerde yaşanacak 23 Nisan coşkusuna ayrı bir renk katacak oyun, 23 Nisan günü saat 14.00'da Youtube / Bursa Büyükşehir Belediyesi kanalından izlenebilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

Çocuklara 23 Nisan'da tiyatro sürprizi, Çocuklara özel bayram oyunu sergilenecek

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