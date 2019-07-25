İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Çocuklara dünya şıklığı

Çocuklara dünya şıklığı

Dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonları aynı çatı altında toplandı.

Çocuklara dünya şıklığı

Dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonları aynı çatı altında toplandı.

Beymen Nişantaşı, yeni açılan Kids departmanı ile dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturuyor. Mağazanın eksi ikinci katında açılan Kids departmanı; ünlü markaların t-shirtten ayakkabıya, elbiseden eşofman takımlarına ve mayolara uzanan tasarımlarını 0-12 yaş grubu çocuklara sunuyor.

Çocuklara dünya şıklığı

Çocuklara dünya şıklığı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT