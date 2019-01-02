Çocuklara güreş ile cami sevgisi aşılanıyor

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Salih Paşa Camiinde 10-12 yaş grubundaki çocuklar için açılan güreş kursunda, çocuklar hem ata sporu güreşi, hemde cami sevgisini öğreniyorlar.

Sorgun Müftülüğü ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çocukları internet kafelerden uzak tutmak, ata sporu güreşi yaygınlaştırmak ve sevdirmek amacıyla haftanın 7 günü çocuklara güreş kursu veriliyor. Kursa katılan çocuklar daha sonra toplu halde namaz kılıp cami sevgisini de öğreniyorlar.

Geleceğin Milli Sporcularını Yetiştireceğiz

Sorgun Salih Paşa Camisinin alt kat bölümünde haftanın 7 günü güreş kursu verildiğini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda Güreş Antrenörü olan 24 yaşındaki Hüseyin Uzun, çocukları internet kafe ortamlarından uzak tutmak amacıyla böyle bir kurs açıldığını belirterek "Bir gün işim gereği bir internet kafeye gittim. Biraz oturup ortama baktığımda küfürlü ve ağza alınmayacak bir ortam gördüm. Daha sonra İlçe Müftümüz ve ardından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile görüştüm. Sağolsunlar onların sayesinde kursumuzu açtık. Şuanda çocuklarımız ata sporumuz olan güreşe oldukça meraklılar. Kursa 25 çocuğumuz katılıyor. Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar, hemde ibadetlerini yapıyorlar. Kendilerini böylece geliştiriyorlar. İleride inşallah imkanımız olursa bu çocukların milli bir güreşçi olmalarını da istiyoruz. Kursumuzun ardından çocuklarımız abdestlerini alıp, cemaatle birlikte namaz kılıyorlar. Böylelikle hem spor yapmış, hemde ibadetlerini öğrenmiş oluyorlar" dedi.

Hem Güreş Yapıyoruz, Hemde Namaz Kılıp Dua Ediyoruz

Kursa katılan 7.sınıf öğrencisi Fırat Kizir ise, internet kafeye gitmek yerine güreş öğrenmeye geldiğini belirterek "Öğretmenimiz güreş kursu açıldı. İnternet kafeye gideceğinize güreş kursuna gelin dedi. Bende öğretmenimizin tavsiyesine uydum. Burada hem güreş öğreniyoruz. Hemde namaz kılıp dua ediyoruz"dedi.

7. Sınıf öğrencisi Onur Özbek ise "Hafta sonları arkadaşlarımızla birlikte internet kafeye gidiyorduk. Daha sonra güreş kursu açıldığını öğrendim. Şimdi kursa geliyorum. Burada ata sporumuz olan güreşi öğreniyorum. Aynı zamanda namaz ibadetlerimizi de yapıyoruz. Kursumuz çok güzel geçiyor"dedi.

Kaynak: İHA