Çocuklara hayvan sevgisi aşılanması için proje

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında üniversitelilerin ortaöğretim okulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılaması amacıyla eğitim vermesini öngören "Canlarımız İçin Sevgiyle" projesi imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Şengörür, burada yaptığı konuşmada, protokol kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Laboratuvar Teknikleri öğrencileri tarafından ortaöğretim okulu öğrencilerine hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla bir dizi eğitimler vereceklerini söyledi.

Öğrencinin sosyal başarısının da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şengörür, projenin, öğrencilerde sokak hayvanlarına karşı sevgi aşılamayı amaçladığını anlattı.

Hayvan sevgisinin insan sevgisiyle eşdeğer olduğunu anlatan Şengörür, şunları kaydetti:

"Zaman zaman hayvanlara karşı yapılan kötü örneklerle karşılaşıyoruz. Bu kötü örnekleri gerçekleştiren kişiler, yarın insanlara da aynı davranışı sergileyebilir. İmzaladığımız projenin Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim anlayışıyla paralel olduğunu ve bu kapsamda çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un da belirttiği gibi öğrencinin karnedeki başarısının yanı sıra sosyal başarısı da oldukça önemli. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak asosyal bireyler yerine sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; bunların yanında da insani ve toplumsal değerleri onlara katabilmek bizlerin temel görevi."

- "Çocuk zorda olana yardım etmeyi bilmeli"



Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın ise sevgi dolu bir neslin yetişmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Bu sevginin çocuğun sadece aile ortamında aldığı terbiye ile sınırlı olmadığını aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Çocuk, sosyal hayatta sevgiyi, paylaşmayı ve zorda olana yardım etmeyi bilmeli. Bizlerin de temel gayesi bu terbiyeye sahip nesillerin yetişmesidir. 'Canlarımız İçin Sevgiyle' projesinde de hayvan sevgisi ile birlikte insan sevgisine ulaşmak söz konusu. Bu bilinçle ve amaçla imzaladığımız projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini umut ediyorum."

Kaynak: AA