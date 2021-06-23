Kurban Bayramı çocuğa nasıl anlatılmalı? Olası travmalara dikkat !

Kurban kesimi sırasında elini kesen vatandaşlar, kesimden kaçan hayvanlar, kısacası Kurban Bayramı'nda yaşanan tüm olaylar, bayram ziyaretlerinde, akşam haberlerinde ya da internette gezinirken, çocukların gözleri önüne sunuluyor. Malesef çocuklar bu manzaralara ister istemez şahit olabiliyor. Çocukların, kurban kesim yerlerinden ve görsellerinden mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Uzmanlar, özellikle hayvanlarla sıcak bağ kuran çocukların Kurban Bayramı’nı sadece hayvan katliamı olarak görebileceğini belirtiyor.

KURBAN BAYRAMI ÇOCUĞA OLASI TRAVMALARA DİKKAT!

Çocukların her sorusuna cevap verilirken unutulmaması gereken bir konu olan yaşına uygun cevaplar verilmesi gerekliliğidir. Her yaşın kendine göre fiziksel, duygusal ve sosyal farklılıkları vardır. Özelilkle ergenlik dönemine girmemiş, tam olarak soyut kavramı oturmamış bir çocuğa Hz. İbrahim’in kıssasını anlatmanın faydasından çok zararı dokunacak bir süreç olacaktır. Çocukların somut düşündüğünü unutmayın! Bu durumda çocuğun aklında Allah’ın merhametinden çok, kurban isteme ve hayvan kesilmesi unsurları kalacak.. Böylelikle bunun canice bir işlem olduğunu düşünen çocuk, travmalar yaşayacaktır. Bu nedenle 12 yaş altındaki çocuklara kurbanın Allah’ın bir hediyesi olduğunu, bu bayramın bir yardımlaşma bayramı olduğu aktarılmalı. Hem bu sayede çocuğa vermeyi, paylaşmayı ve sosyal anlamda insanlığın süreçleri gösterilebilir.

ÇOCUKLARA KURBAN KESİMİ ANLATILMALI MI? BU SÜREÇ NASIL İLERLEMELİ

Çocuklar, bayramda kurban kesilmesinin sevap kazanmak ve yardımlaşma yapmak için gerçekleştirildiğini anlayamazlar. Anlar gibi görünebilirler ancak bilinçaltında sürekli olarak karşılaştığı bu travmaya açıklama getiremeyebilirler. Kurban Bayramına alışkın olmayan çocuğun psikolojisini korumak için bunlara dikkat edilmesi gerekir. Kurban kesme geleneğinin nereden geldiği, çocuğa bir masal gibi değil de, sade ve basit bir dille, abartılmadan ve kafasını karıştırmadan anlatılmalıdır. Kesilen kurbanların, kaçan hayvanların, hasar gören kasapların haberlerini dahi çocuklarınızın yanında izlememeye özen gösterin. Hayvanın korku ve ölüm halini gören çocuk bundan psikolojik olarak kötü etkilenecektir. Çocuklara yaşlarına uygun olarak ölüm konusunda bilgi verilmelidir. Bu bilgiyi verirken çocuğa yalan söylememeli, korkutmamalı ve dalga geçilmemelidir. Çocukların, kurbanlıkla uzun süreli ve sevecen bir yakınlık kurmalarına izin verilmemelidir. Çocuk eğer kurban kesme günü veya ertesi günlerde et yemek istemezse asla zorlanmamalı. Kısa süreli ağlama, iştahsızlık ve uyku problemleri yaşayabilirler. Bu durumlarda doğal karşılanmalı.