Çocuklara müjde! Tuzla Belediyesi yaz okulları kayıtları başladı

Tuzla Belediyesi'nden çocukları havalara uçuran bir haber geldi. Pandemi sürecinde uzun süre evde kalan ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçen çocuklar normalleşmenin başlamasıyla birlikte nefes almaya başladı. Ancak okulların kapanmasıyla yeniden eve kapanmak zorunda kalan çocuklara Tuzla Belediye'sinde sevindiren bir haber geldi. Yaz okulları için kayıtların başladığı duyuruldu.

40 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Çocuklar yaz okullarında hem eğlenecek hem de pandemi sürecinde evde kalmanın getirdiği olumsuz enerjiyi üzerinden atacak. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri’nde yaz okulu kayıtları başladı. YKS kurslarından gitara, dalış kurslarından İngilizce’ye kadar 40 farklı branşta yapılacak eğitimlere 28 Haziran’da start verilecek.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Yaz Okulu içeriğinde barındırdığı 24 farklı branş ve YKS hazırlık kursu ile 2 farklı merkezde 14-25 yaş arası gençlerin hizmetinde olacak. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri yaz okulu içeriğinde barındırdığı 16 farklı branş ve atölyeler ile 5 farklı bölgede bulunan şubelerinde 8-14 yaş arası çocukların hizmetinde olacak. Ücretsiz olarak eğitimlere başlayacak olan yaz okullarının başvuruları başlarken, eğitimler 28 Haziran tarihinde Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak başlayacak.

"ÇOCUKLARI MOTİVE EDECEK EĞİTİMLER HAZIRLADIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Gençlik Merkezimiz ve Bilgi Evlerimizde yaz okulu eğitimlerimiz başlıyor. Gençlik Merkezimizde 24, Bilgi Evlerimizde 16 farklı branş olmak üzere toplam 40 farklı branşta başlayacak eğitimlerimiz, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Koronavirüs sürecinde gençlerimiz ve çocuklarımız hem evlerinde sıkıldılar hem de öğrenmeyi, okullara ve kurslara gitmeyi özlediler. Biz de onları biraz daha motive edebilmek için eğitimlerimizi hızlandırdık” dedi.