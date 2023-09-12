Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi

Türkiye'nin önde gelen enerji üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliği ile Adana Tufanbeyli'de gerçekleşen basketbol kampıyla sekizinci kez çocuklarla buluştu.

Türkiye'nin önde gelen elektrik üreticilerinden Enerjisa Üretim, Güler Legacy ile Adana Tufanbeyli'de düzenledikleri basketbol kampı ile çocukları, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. Bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan spor dallarından biri olan basketbol ile çocuklara ulaşan Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 3 yıldır ülkenin farklı illerinde gerçekleştirdikleri basketbol kampları ile bin beş yüzden fazla çocuğun gelişimine katkı sağladı.

Deprem bölgesindeki çocukların spor yoluyla iyileşmelerini odak noktasına alarak çalışmalarını şekillendiren Enejisa Üretim'in Adana Tufanbeyli'de gerçekleştirdiği basketbol kampına toplam 50 çocuk katıldı. 8 - 12 yaş grubu 50 çocuğun temel basketbol eğitimi aldığı kampta; çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı.

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Enerjisa Üretim, düzenledikleri basketbol kamplarının, sadece spor ve basketbolun önemini değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularını da çocuklara aktardıklarını belirtti. Geleneksel hale gelen bu kamplarda, Güler ailesinin desteğiyle birlikte çocuklara değerli deneyimler sundukları için mutlu olduklarını belirten şirket, toplumun ve çevrenin daha iyi bir geleceği için çocukları eğiterek, bilinçlendirerek ve sporla buluşturarak sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)