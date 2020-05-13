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  3. Çocuklara ücretsiz oyuncak dağıtan mağazadaki sosyal mesafe endişe yarattı!

Çocuklara ücretsiz oyuncak dağıtan mağazadaki sosyal mesafe endişe yarattı!

Mersin’in Silifke ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün 4 saat izin verilen çocuklar, oyuncak alabilmek için bir mobilya mağazasına akın etti. Mağaza önünde uzun kuyrukların oluştuğu oyuncak dağıtım kampanyasındaki bu görüntüler, izleyenleri korkuttu.

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13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:40

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