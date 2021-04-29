Çocuklara yeşil alan müjdesi! O alan çocuklara tahsis edildi

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür'ün girişimleriyle arazinin köy çocukları için tahsis edilmesi yöre halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçe genelindeki her çocuğun eğitimine hizmetin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Uzun bir süredir Milli Emlak tarafından satışa çıkarılacağı şeklinde kamuoyunun gündeminde yer alan Odaburnu Mahallemizde, Çakmak Ortaokulu'nun yanında bulunan 6 bin 141 metrekarelik arazinin çocuklarımızın eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için önem arz ettiğinin farkındaydık. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak gerçekleştirdiğimiz girişimler sonuç verdi. Çocuklarımızın kendi tarım alanlarını oluşturarak, ekolojik tarım faaliyetlerinde bulunabilecekleri arazinin satış işlemlerini durdurduk ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisini sağladık" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturacak her türlü çalışmanın yanında olacaklarını belirten Ali Gür, "Bu arazinin okulumuza kazandırılmasında göstermiş oldukları üstün çabalarından dolayı başta değerli Milletvekilimiz Sayın Adil Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Güner Bahadır'a sonsuz şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı