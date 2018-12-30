Çocuklarda 2 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, çocuklarda özellikle kış mevsiminde çok sık görülen öksürüğün hastalık değil, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi olduğunu belirterek, 2-3 haftadan fazla süren öksürüklerde doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Öksürüğün akciğer enfeksiyonlarındaki veya solunum yollarındaki balgamın sökülmesini sağladığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, kuru gıcıklı öksürüğün pek ciddi bir sorun olmamakla birlikte nedeninin her zaman bilinemediğini dile getirdi. Öksürüğün çocuğu yoran, aileyi üzen ve uykuları bölen bir durum olduğunu ifade eden Güroğlu, "Soğuk algınlığı sırasında burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesinden dolayı olabilir. Çocuğun çevresinde sigara içiliyorsa, sigara dumanı, çocuğun solunum yollarını tahriş ederek kuru öksürüğe sebep olabilir. 2-3 haftadan fazla süren öksürüklerin yanında farklı belirtiler de baş gösteriyorsa mutlaka doktor kontrolüne başvurulması gerekir. Bununla birlikte eğer öksürük balgamlı bir öksürükse, kesinlikle öksürük şurubu kullanılmamalı. Bu durumda öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle birlikte balgamın sökülüp atılması önemlidir. Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak dik yatmasını sağlayın. Öksüren çocuğunuzun odasını sürekli nemli tutun. Yanında bir çaydanlık su kaynasın veya bir camı hafif aralık bırakarak odanın havasının kurumasını önleyin. Odayı fazla ısıtmayın. Yatmadan önce çocuğunuzun boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verin. Süt salgı oluşumunu artırdığı için öksüren çocuğa süt vermeyin. 18 aylıktan büyük çocuklar için birkaç damla ılık su içinde eritilmiş bala limon suyu katarak hazırlayacağınız içeceği verebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA