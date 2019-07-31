Çocuklarda cilt hastalıklarına dikkat

SAMSUN (İHA) – Deri ve zührevi hastalıklar Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, yaz aylarında çocuklarda sıklıkla görülen isilikten korunmak için pamuklu giysilerin giydirilmesi ve sık banyo yapılmasını önerdi.

Güneşli yaz günleri ile birlikte, özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda, cilt problemlerinde artış meydana gelebiliyor. Yaz aylarında çocuklarda sık görülen isilik, güneş yanıkları, sinek ve böcek sokmalarına bağlı gelişen cilt lezyonları, havuzlardan bulaşan cilt hastalıkları ve bu hastalıklara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, çocuklarda yazın görülen cilt rahatsızlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastalık hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, "Yaz mevsiminde, hassas bir cilde sahip olan çocuklarda sık görülen şikayetlerin başında isilik gelir. Özellikle yaz aylarında, kaşıntılı ve kabarık bir deri döküntüsü ile kendini belli eden isilik, çocuğunuzdaki ter bezlerinin tıkanıklığı sonucu oluşur. Çocuğunuza pamuklu giysiler giydirin, sık banyo yaptırın ve derisinin mümkün olduğunca havalandırılmasını sağlayın. Ağır olgularda, doktor tavsiyesine göre ilaç da kullanabilirsiniz" dedi.

Güneş ışınlarının zararları hakkında konuşan Dr. Yüksel Oltulu, "Güneş ışınları, çocuğunuzun cildinde kuruma, kızarıklık ve hafif şişliğin görüldüğü birinci derece yanıkların yanı sıra zaman zaman "bül" denen içi sıvı dolu keseciklerin ortaya çıktığı ciddi yanıklara da neden olabilir. Orta dereceli güneş yanıkları, bu duruma örnektir. Hafif yüzeysel yanıklarda, çocuğunuzun cildini soğutmanız ve ona ağrı kesici ilaçlar vermeniz yeterli olabilecekken, ciddi yanıklarda mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatlerinde çocuğunuzu güneşten uzak tutmalı, bol sıvı gıda almasına özen göstermelisiniz. Eğer çocuğunuz 6 aydan küçükse, güneş ışığına direkt maruz kalmaması gerekir. Bu nedenle, dışarı çıkarken bebeğinize ince giysiler giydirip, şapka takmanız önerilir. Açıkta kalan el ve yüz gibi bölgelere de 15 faktörlü koruma içeren losyonları az miktarda sürebilirsiniz. Çocuğunuz 6 aydan büyükse, yine güneşe çıkarken şapka takması önemlidir. Çocuğunuzun cilt tonuna göre 40 faktörlü ve üstü koruma içeren losyonları tercih edebilirsiniz. Bu losyonları, çocuğunuz güneşe çıkmadan 30 dakika önce vücuduna sürmeniz, 2 saatte bir ya da yüzme sonrası yenilemeniz önerilir. Çocuğunuzun 15 dakikadan daha uzun süre güneş altında kalmamasına özen gösterin" diye konuştu.

Sinek ve böcek sokmaları hakkında da konuşan Dr. Oltulu, şunları söyledi:

"Sinek ısırmaları ve böcek sokmalarına bağlı olarak çocuğunuzun cildinde kaşıntılı kızarıklıklar ortaya çıkabilir. Tedavide, kaşıntı giderici jel ve kremleri kullanabilirsiniz. Kaşıntılı bölgelerin iyileşmesinde gecikme, açık yara oluşması ya da bölgenin enfeksiyon kapması halinde bir uzmana danışmanız önerilir. Pencereleri, sinek ve böceklerin girmesini engelleyecek şekilde tül storlarla kaplatın, beşikler için cibinlikler kullanın. Sprey şeklinde böcek öldürücü kimyasalları kullanmanız zararlı olabilir. Çocuğunuza havuzlarda bulaşabilecek hastalıkların başında, yüzeysel mantar enfeksiyonları gelir. Konjonktivit denilen göz iltihabı da havuzlarda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çocuğunuzda karşılaşabileceğiniz mantar enfeksiyonları karşısında, bir hekimden yardım almalısınız. Eşinizle ortak kullandığınız eşyaları (havlu gibi), çocuğunuz için kullanmayın ve cildinin kuru olmasına özen gösterin. Konjonktivit denilen göz iltihabı sorununa gelince; lokal uygulanan antibiyotikli göz damlaları iltihabı tedavi edebilir."

Kaynak: İHA