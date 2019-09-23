Çocuklarda kabızlık ihmal edilmemeli

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda kabızlık şikayetinin gittikçe arttığını, tedavisinin zamanında yapılmadığı takdirde önemli sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Doç. Dr. Mithat Günaydın, kabızlığın tanımıyla ilgili görüş birliği olmadığını belirterek, "Haftada üçten daha az dışkılama, her dört dışkılamadan birinde ağrı çekilmesi veya aşırı ıkınma ile dışkılama, her dört dışkılamadan birinde dışkının sert ve parça parça çıkarılması veya kilot kirlenmesi ile birlikte olsun olmasın rektumda devamlı dışkı olması, bu dört kriterden en az ikisinin olması halinde çocukta kabızlık var denilebilir" dedi.

Ev dışındaki tuvaletlere de girsin

Fonksiyonel konstipasyonda tedavinin beslenme, ailenin eğitimi, tuvalet eğitiminden geçtiğini belirten Günaydın, "Bol lifli yiyecekler yedirin, hamur işlerinden uzak tutun, bol sıvı alımı, egzersiz ve hareket etme(spor). Aile özellikle anne eğitilmelidir. Tedavideki başarının kendisine ait olacağı söylenmeli, sabırlı ve uzun süreli bir tedavi olacağı anlatılmalı, doktor doktor gezmenin, tedaviyi yarım bırakmanın olumsuzlukları söylenmelidir. Tedavinin başarısında annenin uyumu çok önemlidir. Çocuğa tuvalet eğitimi öğretilmeli sabah kahvaltı ve akşam yemek sonrasında tuvalete oturarak ıkınma öğretilmelidir. Çocuk dışkılama ihtiyacı olduğunda her tuvaleti kullanabilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dr. Mithat Günaydın, " "Okul tuvaletleri pis" ya da "alışveriş merkezi tuvaletine girilmez" gibi yaklaşımları çocuğun tuvaleti geldiğinde tutmasına ve bağırsaktaki suyun emilmesine neden oluyor. Sonrasında da kaka sertleşiyor ve yapması daha da zor hale geliyor. Bu nedenle çocuğun tuvaleti geldiğinde nerede olursanız olun yapmasına izin verin. Bebek ve küçük çocuklarda sıklıkla anal fissür dediğimiz anüs içinde ve dışında oluşan çatlaklar kabızlık nedeni olduğu için bu çatlaklar tedavi edilmelidir. Cerrahi tedavi nadir durumlarda gerekir" şeklinde konuştu.

Kabızlığın ihmal edilmemesi gereken, başlangıçta yüzde 95 fonksiyonel nitelikte olan bir durum olduğunu kaydeden Günaydın, zamanında ve uygun tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara yol açabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA