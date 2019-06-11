Çocuklarda kaşıntı, keratokonus hastalığına neden oluyor

Van'da Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, yaz mevsimi ile birlikte çocuklarda kaşıntının keratokonus hastalığına neden olabileceğini söyledi.

Van'da yıllardır bölge halkına hizmet veren Urartu Göz uzmanları; polen, güneş, toz ve toprağın bol olduğu bir mevsime girildiğini hatırlatarak, bu dönemin alerjik reaksiyonların tetiklendiği bir dönem olduğunu söyledi. Alerjinin bütün dünyanın genel sorunu olduğunu ifade eden İlhan, "Dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 25'i alerji oluyor. Bu alerji olanların da belirtilerinin yüzde 75 gibi önemli bir kısmı ilk olarak gözde belirti veriyor. Polen, toz, güneş ve halılardaki birikintilerden çamaşır suyu gibi buharlaşıcı kimyasallara, kullanılan bazı ilaçlardan yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz bir kıyafetin kumaşına kadar alerji yapabiliyor" dedi.

Yoğun alerjisi olanlarda bazı alerji testlerinin yapılabildiğine ve yapılan tedavilerin daha çok var olan hastanın durumunu rahatlatmaya yönelik olduğuna vurgu yapan İlhan, "Alerjik bronşiti ve benzeri rahatsızlığı olan kişilerde göz alerjileri daha fazla olabiliyor. Bu durumlardan korunmak için öncelikle vatandaşlara doğal yolları tavsiye ediyoruz. Bu mevsimde şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu şeylerin kullanılması en doğal şeylerdir. Uyku düzeninin yanında aşırı televizyon veya bilgisayar karşısında durup daha sonra polenlerle karşılaşmak alerjiyi tetikleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Alerjinin gözde daha çok kaşıntı, sulanma, yanma ve batma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini dile getiren İlhan, "Çocukluk çağlarda çok gözünü kaşımak, ergenlik dönemi ve sonrasında keratokonus dediğimiz ciddi göz hastalıklarına kadar sebep olabiliyor. Bu nedenle bunu önemsememezlik doğru değildir. Vatandaşlardan isteğimiz öncelikle kendilerini korusunlar. Alerjileri hangi ortamlarda olabiliyorsa, hangi durumlar kişiyi rahatsız ediyorsa, onlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Uzak durmalarına rağmen şikayetleri artıyor veya devam ediyorsa, mutlaka bir hekime başvurmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA