Çoçuklarda kulak ağrısı nedenleri | Çoçuklarda kulak ağrısı nasıl geçer? Neden olur? Ne iyi gelir?

Çoçuklarda kulak ağrısı nedenleri zaman zaman bu sorunu yaşayan çocukların, ebeveynleri tarafından merak ediliyor. Özellikle kış aylarına geldiğimiz dönemlerde havaların soğumasıyla beraber, çocuklarda kulak ağrısı da sıkça görülüyor. Peki, Çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer? Ne iyi gelir? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

-Orta kulakta meydana gelen iltihaplanma,

-Östaki borusunda veya kulak yapısında olan bir bozukluk,

-Çocukların diş çıkarma dönemlerinde şiddetli kulak ağrısı oluşabilir,

-Bademcik veya geniz eti problemleri,

-Kulağın içine yabancı cismin girmesi,

-Kulak içinde kir oluşması,

-Ani hava basıncı değişikliği, örneğin uçak yolculuğu gibi..

-Kulak zarı iltihabı (Akut otitis media),

-Temporomandibuler eklem problemleri

gibi durumlar çocuklarda kulak ağrısı nedenleri arasında gösterilebilir.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısının tedavisi, altında yatan sağlık problemine göre değişmektedir. Sekonder kulak ağrılarında altta yatan sağlık problemi çözüldüğünde kulak ağrısı da biter. Primer ağrılarda da ağrının sebebine göre farklı tedavi veya uygulamalar yapılabilir. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz gibi çoğu uçak seyahatinde karşılaşılan ağrı geçici bir durumken, enfeksiyon nedeniyle kulak ağrısı yanında ateşi de getirebilir.

Kulak ağrıları enfeksiyon nedeniyle oluşuyorsa kulak burun boğaz hekimleri gerekli gördüğü takdirde uygun antibiyotikleri reçete ederler. Antibiyotiğin belirtilen sürede ve zamanında alınması tedavinin başarısı ve hastalığın tekrarlamaması açısından çok önemlidir. Her enfeksiyon bakteriyel olmadığı için bazı durumlarda antibiyotikler işe yaramaz. Bu nedenle doktorunuz virüs kaynaklı enfeksiyonlarda antibiyotik reçetelemeyebilir. Bu gibi durumlarda antibiyotik tedavisi için ısrarcı olunmamalıdır. Kulak ağrısı dışında burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi alerji semptomları yaşıyorsanız, doktorunuz size antihistaminik ya da dekonjestan tarzı ilaçlar reçeteleyebilir.

Doktorunuz kulak ağrısında sadece hap değil kulak damlası da önerebilir. Bunun haricinde doğrudan eczaneden alabileceğiniz ya da evde hazırladığınız ilaçlar kulak ağrısını hafifletebilir.

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Orta kulak enfeksiyonlarına bağlı kulak ağrısı yaklaşık 2-3 gün içerisinde geçmektedir. Kulak ağrısı çok kuvvetli değilse kişi doktora gitmeden önce evde kendi kendisine birtakım uygulamalar yaparak kulak ağrısını geçirmeye çalışabilir. Fakat ağrı çocuklarda gözleniyorsa, ya da kişide giderek artıyorsa, yanında akıntı, çınlama işitme kaybı gibi başka belirtiler varsa vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerekmektedir.