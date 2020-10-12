Çocuklarda Reflü Nasıl Geçer? Çocuklarda Reflüyü Önleme Yolları

Çocuklarda reflü nasıl geçer? sorusu detaylı yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Reflü genellikle Yetişkinlerde görülmekle birlikte, çocuklarda da reflü hastalığına sıklıkla rastlanılmaktadır.Yetişkinler kendilerini olduğu gibi ifade edebildikleri için hastalığı tam olarak tanımlayabilmektedir.

Çocuklarda ise hastalığın tanımlanabilmesi için çocuğun, aile tarafından dikkatli bir şekilde gözlenmesi gerekmektedir. Dikkatli bir gözlem sonucunda çocuğun şikayetleri tanımlanmalıdır.

Çocuklarda Reflü Belirtileri

Çocuklarda reflü hastalığı ve ortaya çıkardığı olumsuzluklar, aile tarafından saptanabilmektedir. Reflü hastalığına sahip olan çocuğun günlük yaşamında huzursuzluk hakimdir. Bu huzursuzluklar özellikle yemek öncesinde, yemek sonrasında veya uyku halindeyken ortaya çıkıyorsa aile gözlemlerini derinleştirmelidir. Eğer çocuk kendini ifade edebiliyorsa bu durumun sebepleri sorulmalı, reflüye işaret eden cümleler sorgulanmalıdır. Kesin bir teşhis için mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı ve gecikmeden tedaviye başlanmalıdır.

Çocuklarda Reflüyü Önleme Yolları

Çocuklarda reflü önlenebilir bir hastalıktır. Hastalığın önlenmesi ve çocuğun sağlık durumunun kontrol altında tutulması için öncelikle ailelerin belirli önlemleri almaları gerekmektedir. Bu önlemler birkaç başlık altında toplanabilmektedir;

Çocuğun beslenme saatlerini belirleyin

Ailelerin ilk olarak yapması gereken çocuğun beslenme düzenini oluşturmak ve bunun dışına çıkmamaktır. Yeni doğmuş bir bebek 2-3 saatte bir beslenmelidir. Eğer reflüye sebep olan besin anne sütü ise bebek, doktor tarafından önerilen bir mama ile doyurulmalıdır. Bebekler 6 aydan sonra ek gıdaya geçiş yaptıkları için reflüye sebep olan yiyecekler, bebek gözlemlenerek belirlenmeli, bebeğin öğülerinde verilecek yiyecekler buna göre değiştirilmelidir.

Uykudan önce beslemeyin

Çocuğun beslenme işlemi uykudan 1 – 2 saat önce bitirilmelidir. Böylece mide uyku sırasında sindirim yapmayacak, mide asidi yükselmeyecektir. Bebekler beslendikten hemen sonra gaz çıkarma işlemi yapılmalı, bebeğin uykuya geçişi kolaylaştırılmalıdır.

Yağlı, acılı, ekşili yedirmeyin

Büyük çocuklarda çok yağlı, acılı yahut ekşili besinler reflü belirtileri ve şikayetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple yemeklerde fazla yağ kullanılmamalı, acılı ve ekşili yiyecekler öğünlerden çıkartılmalıdır. Ketçap, domates, limon gibi asitli yiyecekler verilmemelidir. Böylece çocuğun reflü ile alakalı şikayetleri minimuma indirilmektedir.

Uyku pozisyonunu belirleyin

Aileler tarafından çocuğun kullanacağı yastık ve uyku pozisyonu çocuğun sağlık durumuna göre seçilmelidir. Özellikle reflü tanısı almış çocuklar açısından yatış pozisyonları büyük önem taşımaktadır. Çocuğun yastığını 30 cm kadar yükseltmek reflü şikayetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Reflü hastalığı için üretilen çeşitli yastıklar bu konuda ailelere yardımcı olacaktır.

Uzmandan yardım isteyin

Çocuğun reflü şikayetleri devam ediyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Reflü hastalığı için öncelikle bir çocuk doktoruyla iletişime geçilmelidir. Çocuk doktoru reflü tanısını koyduktan sonra çocuğun sağlık durumuna göre uygun bir tedavi yöntemi belirlemektedir. Reflü genellikle ilaç ile tedavi edilebilmektedir. Doktor tarafından verilecek ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu tedavi sonrasında reflü hastalığının çocuk üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ortadan kalkmaktadır.