Çocuklardan yeni yıl şarkısı Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 7 ila 11 yaş arası 28 çocuktan oluşan "Amatör Çok Sesli Çocuk Korosu"nun 2019 yılı için seslendirmiş olduğu "Yeni Yıl" şarkısı büyük beğeni kazandı.

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