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Çocuklardan yeni yıl şarkısı

Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 7 ila 11 yaş arası 28 çocuktan oluşan "Amatör Çok Sesli Çocuk Korosu"nun 2019 yılı için seslendirmiş olduğu "Yeni Yıl" şarkısı büyük beğeni kazandı.

Çocuklardan yeni yıl şarkısı

Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 7 ila 11 yaş arası 28 çocuktan oluşan "Amatör Çok Sesli Çocuk Korosu"nun 2019 yılı için seslendirmiş olduğu "Yeni Yıl" şarkısı büyük beğeni kazandı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda çocukların seslendirdiği Yeni Yıl adlı şarkı izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Çocuklardan yeni yıl şarkısı

Çocuklardan yeni yıl şarkısı

Kaynak: İHA

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