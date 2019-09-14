Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 25'inin evlerde meydana geldiğine dikkat çekerek, üzücü hadiselere karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Önlenebilir sebeplere bağlı olarak gelişen ve kötü sonuçlanan olaylara kaza dendiğini belirten uzmanlar, bunların bir kısmının ise ölümle sonuçlandığını söyledi. Ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 25'inin en güvenli denilen evlerimizde gerçekleştiğini ifade eden Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Biz ebeveynler olarak çocuklarımızın zarar görmelerini önlemek için tedbir almak en temel sorumluluğumuzdur. Ev kazalarında en çok etkilenenler sırasıyla çocuklar, yaşlılar ve kadınlardır. Ev kazalarında en sık görülen sebepler ise, düşme, çarpma, kesi, yabancı cisimle boğulma ve zehirlenmelerdir. Özellikle çocukların ve yaşlıların kaza risklerini azaltmak için basit birtakım tedbir almak mümkündür" dedi.

Düşme ve çarpmalara karşı kaygan zeminlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Topçu, "Yürüme yolu üzerindeki halı, kilim, küçük sehpa, aksesuar gibi eşyaların kaldırılması kayarak veya takılarak düşme riskini ortadan kaldırır. Banyo, küvet gibi kaygan zeminlerde kaymayan paspaslar tercih edilmelidir. Ayrıca evdeki sert köşelere yumuşak yastıkçıklar bağlayarak ya da özel kenar koruyucuları kullanarak çarpma ile oluşan yaralanmaların önüne geçebiliriz. Bıçak, makas, jilet gibi kesici aletleri, kırılabilecek cam eşyaları, sivri uçlu ve kırık eşyaları çocukların ulaşamayacakları şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Mutfak dolaplarında çekmece kilitleri kullanarak hem çocuğun kesici ve delici aletlere ulaşmasını engellemek, hem de parmak ya da el sıkışmaları tehlikesini önlemiş oluruz" şeklinde konuştu.

Çocukların evde boğulmalarını önlemek için boğaza kaçacak kuru yemiş, şeker, toplu iğne, boncuk, mücevher, düğme gibi şeylerin ortada bırakılmaması gerektiğini ifade eden Perihan Topçu, "Çocukların kıyafetlerine çengelli iğne kullanmasını gerektirecek nazar boncuğu gibi şeyleri kullanmamalıyız. Oyuncakların küçük parçacıklara ayrılmadığından emin olmalıyız. Katı gıdaya geçildiğinde, çocuk 3-4 yaşına gelinceye kadar fındık, fıstık, çekirdek gibi gıdalar vermemeliyiz. Emekleme döneminin başlaması ile de yerde ağzına atabilecek küçük nesnelerin olmadığında emin olmalıyız. Zehirlenmeleri önlemek için tarihi geçmiş ilaç ve gıdalar derhal atılmalıdır. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri ile böcek ve fare zehirleri mümkünse kilitli ya da çocukların erişemeyeceği dolaplarda saklanmalıdır. Unutmamalıdır ki, evlerimiz çocukların yaşam alanıdır. Onlar için keşfedecek çok şeyin olduğu bir yerdir. Onları kazalardan korumak da büyüklerin görevidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA