Çocukların ara tatil sevinci

Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.

Türkiye'de ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.

15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.

Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

Kaynak: İHA