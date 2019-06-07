Çocukların attığı torpil yangın çıkardı

Karaman'da çocukların boş arsaya attığı torpil yangın çıkardı.

Yangın, öğle saatlerinde Seki Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Nihat Arslan İlköğretim Okulu yanında çıktı. Alınan bilgiye göre, çocuklar tarafından atılan torpil, apartmanlarla bitişik olan arsadaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Yanan otlar nedeniyle mahalle dumana bürünürken, vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri apartmanların eklentilerine sıçramadan söndürdü. Vatandaşlar yangının çocuklar tarafında arsaya atılan torpil sonucu çıktığını söyledi.

Kaynak: İHA