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Çocukların deniz keyfi ölümle bitti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı Irak uyruklu çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Çocukların deniz keyfi ölümle bitti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun deniz keyfi faciayla sonuçlandı. Serinlemek için denize giren çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı Irak uyruklu çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

KARDEŞLERİ İLE DENİZE GİRDİ, BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede boğulmak üzereyken ekiplerce sudan çıkarılan Irak uyruklu Murtaza Bassam (14) kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kurtarılamadı. İskelede dün kardeşleriyle denize girdikten sonra bir anda gözden kaybolan Bassam, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çocukların deniz keyfi ölümle bitti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çocukların deniz keyfi ölümle bitti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çocukların deniz keyfi ölümle bitti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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