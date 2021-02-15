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Çocukların havalı tüfek ile oyunu korkunç sonla bitti

12 yaşındaki Enes Aydın ve arkadaşı havalı tüfek ile oynarken tüfek birden ateş aldı. Gaziantep, Oğuzeli ilçesinde meydana geldiği bilinen olayda 12 yaşındaki Enes Aydın yaşamını yitirdi. 

Arkadaşıyla birlikte havalı tüfek ile oynayan 12 yaşındaki Enes Aydın, tüfeğin birden ateş alması sonucunda tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın Gaziantep Oğuzeli ilçesinde meydana geldiği biliniyor.

Söylenenlere göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde havalı tüfek ile oynayan 12 yaşındaki Enes Aydın ve arkadaşı şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Saçmanın isabet ettiği Aydın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hayatını kaybetti. Enes Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Çocukların havalı tüfek ile oyunu korkunç sonla bitti

Jandarmanın konu ile ilgili başlattığı inceleme sürerken, havalı tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybeden Enes Aydın'ın ismi bilinmeyen arkadaşını ve arkadaşının babası ifade için karakola götürüldüğü öğrenildi.

 

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