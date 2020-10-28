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  3. Çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı!

Çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı!

Sultanbeyli’de Uzundere Sultan Camii’nde namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuğun imam ile olan eğlenceli halleri kameralara anbean böyle yansırken namazı bitiren imamın çocukların başını okşayarak sevmesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 13:53
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