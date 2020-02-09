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Çocukların kar eğlencesine polis de katıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çocukların kar eğlencesine polis de katıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Polisler, çocuklarla parkta kar topu oynadı.

Karasu'da kar yağışı etkili olurken, ilçe, kısa sürede beyaza büründü. Sokağa çıkan çocuklar, uzun süre kar topu oynadı. Karasu Sahil Parkı'nda çocukların kar eğlencesine, bölgeden geçen polisler de katıldı. Polisler, çocuklarla bir süre kar topu oynadı.

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Kaynak: DHA




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