Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı! 1 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Örnekköy Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışmaya başladı.

Ailelerin diğer fertlerinin de olaya dahil olmasıyla büyüyen olayda S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ile Şahin K. ise darp nedeniyle yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kadının cesedi, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.