Çocukların rutin aşılama programını salgın sürecinde aksatmayın!

GSK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nuran Salman, her yıl nisan ayının son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası kapsamında aşının ve aşılamanın önemine ilişkin bilgi verdi.

Salman, Kovid-19 sürecinin hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğin belirterek, geçmişte karşılaşılan pek çok hastalığın, herkesin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmediğini aktardı.

"AŞILARIN ZAMANINDA YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Aşı Haftası kapsamında, aşıların değeri ve toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki farkındalığının artmasının öneminin altını çizen Salman, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntemin aşı olduğunu, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 büyük başarı arasında aşının birinci sırada yer aldığını anlattı. Salman, "Bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor. Özellikle çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli." dedi.

"DÜNYADA HER YIL 2-3 MİLYON ÖLÜM ENGELLENİYOR"

Aşıların hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılmasının, çocukları başka tehlikelere açık hale getirebileceğini söyleyerek, bu dönemde bile aşılama hizmetinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Salman, "Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor. Tüm bu nedenlerle, bebeklerimizin, çocuklarımızın aşılarını ertelememiz, onlar açısından büyük risk oluşturuyor. Aşı ile korunabilecekken, tek bir bebeğin bile ölümcül bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmesinin, günümüz koşullarında kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Salman, yetişkin aşılamada da bilincin artması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 hastalığında olduğu gibi, yetişkinlerin aşı ile korunabildiği onlarca hastalığın bulunduğunu belirten Salman, önümüzdeki dönemde, bu anlamda da bilinç düzeyinin ve alınacak önlemlerin artacağını umudunu paylaştı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI