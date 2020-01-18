Çocukların sandalyeye bağlandığı kurum sessizliğini bozdu

Bilecik'te özel bir anaokulunda kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması yer aldığı fotoğraf karesinin sosyal medyaya düşmesinin ardından kurumun avukatları açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alırken, öğrencilerin ailesi bu durumu öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunmuştu.

"Köklü bir eğitim kuruluşu senelerdir eğitim camiasında saygın bir yer edinmiştir"

Bunu üzerine kurumun avukatları Cihat Gökdemir ve Zeki Arıtürk kurumda ortak bir basın açıklama yaptılar. Açıklamayı Cihat Gökdemir yaparken, "Müvekkillerin sahibi olduğu Bilecik Özel İpekyolu Anaokulu'nda yaşandığı iddiasıyla kamuoyuna yansıyan olay aileleri ve bizleri üzmüştür. İddia edilen bu üzücü olayın neden vuku bulduğu henüz aydınlatılmadan, müvekkiller aleyhine medya ve sosyal medyada asılsız ve mesnetsiz haberler yayınlanması üzerine bir açıklama yapılma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Bilecik şehrimizde köklü bir eğitim kuruluşu olan, senelerdir eğitim camiasında saygın bir yer edinen, Bilecik'te eğitime yapmış olduğu katkılarla birçok başarılara imza atmış, ödüller almış, böyle bir kurumu, asılsız haberler ve sosyal medyadan bir linç kampanyasına dönen bu durumu üzülerek takip etmekteyiz" dedi.

"Bu menfur olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ortaya çıkartacağız"

Gökdemir açıklamasının devamında iddiaların asılsın ve korkunç olduğunu anlatarak, "Müvekkillerin de üzerlerine titrediği, haberlere çok sevdikleri konu ikiz kardeş olan çocuklarımızın "yemek yerken bağlandıkları, sinirlenip tabaklarını döktüklerinde de yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verildiği" şeklindeki korkunç ve asılsız iddialar, müvekkil Özel İpekyolu Anaokulu yetkilileri tarafından veya bilgileri dâhilinde gerçekleştirilmediğini önemle belirtmek isteriz. Bu menfur olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ortaya çıkartılması için, devam etmekte olan savcılık soruşturması tarafımızca da titizlikle takip edilmekte olup, failin veya faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelene yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Özel İpekyolu Anaokulu, Bakanlığın yetkilendirdiği kamu görevlilerince düzenli olarak denetlenmektedir" dedi.

"İlgili fotoğrafın 2019 Kasım ayı içerisinde çekildiği açıkça anlaşılmaktadır"

Avukat Cihat Gökdemir, tüm bu tezvirat içerikli haber ve sosyal medya paylaşımlarının arasında kaybolmaması ve hukuki gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması amacıyla, birkaç hususu da kamuoyunun takdirine sunarak, "Anaokulumuzda eğitim alan çocuklarımıza yapıldığı iddia edilen bu menfur muameleyi olay anında fotoğraflayan kişi veya kişiler, olayı derhal Anaokulu yöneticilerine ve Savcılığa bildirmesi gerekirken, aradan 2 ay gibi uzun bir süre geçtikten sonra sosyal medyadan duyurmaları, iyi niyetli hareket etmedikleri ve "zarar verme kastıyla" hareket ettiklerini göstermektedir. Çocuklarımızın kıyafetlerinden ve sınıftaki etkinlik materyallerinden, ilgili fotoğrafın 2019 Kasım ayı içerisinde çekildiği açıkça anlaşılmaktadır. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın da tahlili gerekmektedir. Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, "diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu vb. durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını" beyan etmişlerdir. Çocuklarımızın ailesinden bahsi geçen fotoğrafı çeken kişinin kimlik bilgileri talep edilmesine rağmen tarafımıza ya da Savcılığa bu kişinin bildirilmemesi, fotoğrafın çekiminden 2 ay gibi uzun bir süre geçip, sömestr tatili haftasında servis edilmesi, servis edilirken de "bu işin sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasına değil, doğrudan Özel İpekyolu Anaokulu'nun kapattırılmasına" yönelik beyanlarda bulunulması gibi birçok şüpheli durumu da kamuoyunun ve adli makamların takdirine sunuyoruz. Sonuç olarak özetle belirtmek isteriz ki, çocuklarımıza karşı bu menfur olaya sebep olan, göz yuman, sorumluları adlı makamlara bildirmeyen herkesin yargılanması ve en ağır bir şekilde cezalandırılması için her türlü hukuki yolları kullanacağımızı ve bu davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA