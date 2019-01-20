Çocukların tatili kitaplarla renklenecek

Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan 2016'da açılan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, yaklaşık 3 yılda 12 bin küçük okura hizmet verdi. 5 bin kitabın bulunduğu kütüphane; oyun odasıyla da çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, hayırsever Cemal Yücesoy'un da katkılarıyla 2016 yılında, Zübeyde Hanım Mahallesinde Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesini hizmete açtı. Park Yücesoy Sitesi yan tarafında yer alan ve 360 metrekare kapalı, 3 bin 600 metrekare açık alana sahip kütüphanede; yaklaşık 5 bin kitabın yer aldığı okuma ve etkinlik salonları oluşturuldu.

Kitap da var oyuncak da

İzmir'in en donanımlı kütüphanelerinden biri olan ve anne-babaların da büyük beğenisini kazanan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 12 bin 346 çocuk okura ev sahipliği yaptı. Televizyon karşısında ya da bilgisayar başında zaman geçirmek yerine kütüphaneye gelen çocuklar, hem bilgi hem de hayal dünyalarını zenginleştirdi. 0-5 yaş grubuna uygun oyuncaklarla donatılan oyun odası ise aile ya da bakıcılarıyla birlikte gelen binlerce miniği ağırladı.

"Her şey onlar için"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bir kütüphanenin bin cezaevini kapatacağını, bir kitabın bir hayatı kurtaracağını bilerek; bu kütüphaneyi çocuklarımıza armağan ettik. Evlatlarımızı kitaplarla tanıştırmayı, eğitim yaşamları ile duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. Bugüne kadar da binlerce çocuğumuza hizmet vererek, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırdık. Yarıyıl tatilinde ve her zaman hem aileleri hem çocuklarımızı bekliyoruz. Her şey çocuklarımız için, daha aydınlık bir gelecek için" dedi.

Kaynak: İHA