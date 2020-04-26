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Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

VAN (İHA) – Van'da korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, boş bahçe ve bölgeler ise hayvanlara kaldı.

Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

VAN (İHA) – Van'da korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, boş bahçe ve bölgeler ise hayvanlara kaldı.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'ndeki vatandaşlar da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalmayı tercih etti. Bir zamanlar çocukların top koşturup değişik oyunlar oynadığı boş araziler ise küçükbaş hayvanlara kaldı.

Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

Kaynak: İHA




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