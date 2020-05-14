Çocukların yıkadığı şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi

ANTALYA'da, bugünden itibaren etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle lüks sitelerin havuzlarında temizlik çalışması başladı. Sitede oturanların çocukları da temizliğe yardım edip, şezlongları yıkadı. Şezlonglar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Türkiye'de, bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi hissedilmeye başlandı. Hava sıcaklığının pazar günü 38 derece olmasının beklendiği Antalya'da, bazı sitelerde havuzların açılması için çalışmalara başlandı. Lüks sitelerde şezlonglar temizlenirken, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle deniz kenarına gidemeyen Antalyalılar, havuzda serinlemeye çalışacağını söyledi.

Öte yandan kent merkezindeki lüks sitede, şezlongların temizlenmesine çocuklar da yardım etti. Site sakinlerinin çocukları, ellerindeki fırçayı deterjanlı kovaya batırarak, şezlongları temizledi. Kimileri de temizlenen şezlongları havuz kenarına taşıdı. Henüz havuzun içinde su olmaması dikkat çekti.

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Kaynak: DHA