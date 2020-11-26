Çocuklarına esrar içirip vidoya çeken anneye tepkiler çığ gibi!

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küçük çocuklarını esrar içmeye zorlayan kadın hakkında polis ekipleri soruşturma açtı.

GENÇ ANNEDEN AKIL ALMAZ HAREKETLER

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Bu ailenin otu" diyen kadın küçük çocuğu esrar içmesi için teşvik ediyor. Çocuk annesinin teşviğiyle esrardan bir nefes çekiyor ve o sırada aile üyelerinin sesleri duyuluyor.

Kadının iki erkek çocuğunu esrar içmeye teşvik etmeye çalıştığı sırada yanlarında bulunan bir erkek de onları destekliyor.

''DEVLET HİMAYESİNE ALINMALI!''

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gösterilirken, annenin hareketinin kabul edilemez olduğu ve çocukların en kısa sürede devlet korumasına alınması gerektiği ifade edildi.