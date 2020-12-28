Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu

Avustralya'da Mitchell Robinson isimli bir baba, çocukları korktuğu için bahçesine gelen kanguruyu kovmak isterken kangurunun saldırısına maruz kaldı. Önce yumruklayıp devirdikten sonra hızını alamayıp tekmeleyen kangurunun o anları kameralara anbean yansırken yaşanan olayda babanın kolu kırıldı.