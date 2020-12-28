  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu

Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu

Avustralya'da Mitchell Robinson isimli bir baba, çocukları korktuğu için bahçesine gelen kanguruyu kovmak isterken kangurunun saldırısına maruz kaldı. Önce yumruklayıp devirdikten sonra hızını alamayıp tekmeleyen kangurunun o anları kameralara anbean yansırken yaşanan olayda babanın kolu kırıldı.

Sen Çal Kapımı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan evlenme teklifi geliyor!Sen Çal Kapımı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan evlenme teklifi geliyor!

Stephen Curry'den üçlük şov! 5 dakikada 105 atışla izleyenleri hayran bıraktıStephen Curry'den üçlük şov! 5 dakikada 105 atışla izleyenleri hayran bıraktı

Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep ve Barış aşkı büyüyor!Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep ve Barış aşkı büyüyor!

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan aile sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan aile sorusu!

 

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu
Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu
Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu
Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu
Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu
Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?
28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı
33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi
33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi