Çocuklarını rehin aldılar! İkna olmayınca evi ateşe verdiler

Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde 4 çocuğundan birinin mahkeme kararı ile el konulacak olmasından dolayı çılgına dönen H.T. ve N.T, eline bıçak alıp çocukları rehin aldı. Eve gelen yetkililere karşı direndi.

Sonrasında N.T. çocukları ve kendisini eve kilitledi. Baba H.T. ise evin kapısında polislere karşı direndi. Polis ekipleri çevrede güvenlik alırken aynı zamanda anne ve babayı da ikna etmeye uğraştılar.

KAĞITLARI TUTUŞTURUP, EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Çiftlerden anne ikna olmadı, eline kağıtları alarak tutuşturdu ve salondaki eşyaları ateşe verdi. Kısa süre içerisinde evden alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çocuklar ve anne polis ekipleri tarafından alevlerin içerisinden çekip dışarı çıkarıldı.

İLK MÜDAHALE POLİS VE ÇEVREDEKİLERDEN

Polisle beraber çevrede bulunan vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla birlikte yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Kısa süre içerisinde olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı.

Evde maddi hasar meydana gelirken, bir kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da can verdi.

Anne ve baba olayın ardından gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.