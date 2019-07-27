Çocuklarının öldürüldüğünü iddia ettiler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu kendisini vurduğu öne sürülen 25 yaşındaki astsubayın yapılan otopsisinde, kurşunun giriş noktası açısına göre kendini vuramayacağı ve astsubayın elinde barut belirtilerine rastlanmadığı ortaya çıktı. Askerin ailesi çocuklarının öldürüldüğünü öne sürüp soruşturmanın yeniden açılmasını istedi.

7 Mart tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda, 85. Topçu Tugayın'nda görevli Astsubay Çavuş Fatih Teber (25), iddiaya göre eşi S.A. Teber ile birlikte yaşadığı evde temizlediği silahının ateş alması sonucu boynundan yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit olduğu açıklanan Teber için, 8 Martta Denizli'nin Serinhisar ilçesinde resmi cenaze töreni düzenlendi ve ardından toprağa verildi.

Elinde barut artıkları bulunmadığı belgelendi

Geçen sürede yapılan otopsi ve incelemelerin ardından şehidin ailesinden elde edilen kriminal belgelerine göre, şehit astsubayın ellerinde barut ve atış artıklarına rastlanmadığı belirtildi. Rapora göre ayrıca kurşunun giriş noktası açısına göre Teber'in kendi kendini vurmayacağı ifade edildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan şehidin ailesi olayın gelen raporlara göre intihar olmadığı için tekrar soruşturulmasını istedi.

"Rapor geldi, ateş eden oğlum değil. Oğlumu kim öldürdü"

Silahı ateş edenin oğlu olmadığını öne süren baba Kemal Teber, yapılan incelemelerde oğlunun elinde barut izine de rastlanılmadığını belirterek, "Kan birikintisinin olduğu yerle, oğlumun olduğu yerle silahın bulunduğu yer arası yaklaşık 2 metre. Patlamamış bir tane daha mermi var. "Şarjörü aldım" dedi gelinimiz ama el izi yok, ikisinin de yok. Swap raporu geldi, yani halk arasındaki deyimiyle barut izi artığı. Oğlumun elinde barut izine rastlanmamıştır diye. Yani hiçbir şekilde yok. Ateş eden oğlum değil. O halde ben soruyorum. Oğlum nasıl öldü, kim öldürdü. Ben yargıya güveniyorum. Yargı Türk yargısı. Mutlaka oğlumu öldüreni bulacağına inanıyorum" dedi.

"İntihar ettiğini söylediler, hep kandırdılar"

Oğlunun yaralandıktan sonra bir buçuk saat yaşadığını iddia eden anne Hatice Teber ise kandırıldıklarını iddia ederek, "Oğlum 1.5 saat yaşıyor. Hastaneye gittikten sonra vefat ediyor. Biz gidiyoruz buradan, biz gittikten sonra oğlun intihar etti dediler bize. Hep aldattılar, hep kandırdılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA