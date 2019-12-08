Çocuklarıyla birlikte şampiyonluk için ok attılar

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ata sporu okçuluğu sevdirmek ve yaygınlaştırmak için aileleri Okçu Aileler Yarışıyor Programı'nda bir araya getirdi. Aileler çocukları ile birlikte şampiyon olmak için ok attı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ata sporu okçuluğu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür-Sanat Merkezi Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen Okçu Aileler Yarışıyor Programı kapsamında buluşan ailelere yarışma öncesi uzman eğitimciler tarafından okçuluk üzerine ön eğitim verildi. Etkinlikte bir ebeveyn ve bir çocuktan oluşan 75 takım, rakiplerini geride bırakıp kupaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Hedef tahtasını isabet ettirmek için kıyasıya rekabet eden ailelerin rekabetinde renkli görüntüler yaşandı. Yarışmaya ebeveynleriyle birlikte katılan gençlerin okçuluğa olan ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Bütün yarışmacılar çok güzel yarıştı"

Yarışmaya oğlu ile birlikte katılan ve rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan baba Hakan Yıldırım, "Sevinçliyiz, gençler için örnek olacak bir organizasyon devamı gelir inşallah. Bütün yarışmacılar çok güzel yarıştı. Biz biraz daha şanslıydık ve oğlumuz da iyi yarıştı. Birinciliği kazandık, oğlumun başarılarının devamını dilerim. Genel olarak memnunun, Gaziosmanpaşa Belediyesine ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yarışmalar sonucunda finale kalan altı aile final turunda boy gösterdi. En yüksek puanları toplayan aileler kupa ve madalya almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan aileler yarışma sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA