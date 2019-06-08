Çocuklarla böceklerin dostluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Böcek Şenlik Okulu"nu ziyaret etti.

Bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmek, hayvan bilimine karşı merak uyandırmak, ekoloji bilincinin oluşturulması ve böceklere olan ön yargının değiştirilmesi amacıyla kurulan "Böcek Şenlik Okulu"nda keyifli bir gün geçiren Çocuk Meclisi'nin 9 - 14 yaş grubundan oluşan üyeleri, böcek korkularını da yendi.

Dünyanın en büyük hamam böceği ile tanışma

Fakültenin birbirinden güzel ağaçları ve çiçekleri arasında, atraplarla böcek yakalayarak inceleme yapan Çocuk Meclisi üyeleri, mikroskopla da böcekleri yakından görme şansı yakaladı. Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceği ile de tanışan çocuklar, Ziraat Fakültesi Müzesi'ni de gezdi.

Böceklere karşı farkındalık

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı'nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda çocuklara farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Birbirinden farklı böceklerin özelliklerinin anlatıldığı eğitim programında, böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derste, doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi çocuklara anlatılıyor. Çocuklar, çizgi film ve drama oyunları ile böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kaynak: İHA