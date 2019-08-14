Çocuklarla uyum problemi KO-MEK’le aşılacak

MEK'te açılan kurs sayesinde sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)'te açılan çocuklarda uyum problemi kursu, uyum sorunu yaşayan anne babalara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgiler verilen eğitimler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 09.00-12.30 saatleri arasında Çayırova Yeni Mahalle Kurs Merkezinde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, gördükleri eğitimden sınava girecek. Başarılı olan kursiyerler KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanacak.

Tırnak yeme, parmak emme gibi çocuklarda istenmeyen davranışların başında gelen olumsuz davranışlarla başa çıkma yöntemlerini kursiyerlere anlatan Usta Öğretici Meryem Keskinoğlu, anne babaları uyardı. Çocuklarda meydana gelen olumsuz davranışların doğru eğitimle zamanla düzeleceğini ifade eden Keskinoğlu, çocukları yüksek sesle uyarma ve korkutma eylemleri gibi ilerde daha büyük sorunlara yol açacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Duygu durum bozukluklarına da dikkat çekilen KO-MEK kurslarında istenmeyen durumlardan olan altını ıslatan çocuklar için kursiyerlere önemli bilgiler verildi. Altını ıslatan çocuklar için kursiyerlere çözüm önerileri sunan Usta Öğretiçi Meryem Keskinoğlu, altını ıslatan çocukların beslenmesine kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade edilerek çocukların geceleri altını bağlamaktan kaçınılması gerektiği belirtildi. Çocukların uyku düzenine ve tuvalet alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen Keskinoğlu, tüm çabalara rağmen sorunun devam etmesi durumunda doktora başvurarak tıbbı destek alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA