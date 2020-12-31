2020 yılını geride bırakmaya çok az saatler kala yeni sezonda hangisi dizilerin yayın hayatına devam edeceği merak konusu oldu. Yılın ilk günü cuma olması sebebiyle FOX TV ekranlarının sevilen dizisi "Çocukluk" sıkı takipçileri tarafından yayın hayatına devam edecek mi şeklinde araştırılmaya başlandı. Peki Çocukluk dizisi neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

ÇOÇUKLUK DİZİSİ NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Geçtiğimiz haftalar sevilen dizinin bir hafta ara vermesiyle final yapacağı söylentileri ortaya atılmıştı. Fakat yapımcılar ve kanal tarafından bu yönde açıklama yapılmamıştı. Verilen aranın ardından dizi hakkında çıkan söylentilerin doğru olduğu yayınlanan son fragman ile belli oldu.

Çocukluk dizisi sezonun sonlarına doğru gerek konusu gere ise oyuncu kadrosuyla iddialı bir şekilde giriş yapmıştı. Ancak beklenen reyting sıralamasını istenilen düzeyde olmayan dizi geçtiğimiz cuma günü yayınlanan 11.bölümü ile ekranlara veda etti.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Kısa sürede ekranlara veda eden sevilen dizinin ne yazık ki yeni bölümleri yayınlanmayacak. FOX TV'de sona eren Çocukluk dizisinin ardından cuma günü yayın akışına yepyeni yapımı "Son Yaz" dizisini ekledi. Son Yaz, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer’in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dizinin kadrosunda Alperen Duymaz , Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Sarp İkiler ve Arif Pişkin gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor...