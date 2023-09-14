Çocukluk hayali olan kepçe operatörlüğünü gerçeğe dönüştürdü

Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Muharrem Şahin, hobi olarak geldiği iş makinesi operatörlüğü kursunda çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çocukluk hayali olan kepçe operatörlüğünü gerçeğe dönüştürdü

Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Muharrem Şahin, hobi olarak geldiği iş makinesi operatörlüğü kursunda çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Memuriyette şoför olarak çalışan ve işini severek yaptığını söyleyen Şahin; "Bu benim çocukluk hayalimdi ve onu gerçekleştiriyorum" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Muharrem Şahin (42), memur olarak çalışmaya başlamasına rağmen çocukluk hayalini unutamadı. Çocukluğundan bu yana iş makinelerine ilgisi olan Şahin, memuriyetinden kaldığı boş zamanlarında ise hayalinin peşinden koşmak için iş makinesi operatörlüğü kursuna yazıldı. Memuriyeti çok sevmesine rağmen unutamadığı hayalini bir nebze de olsa gidermek ve belge sahibi olmak için kursa geldiğini ifade eden Şahin, eğitimlerde kullandığı kepçe ile adeta çocukluğunu yaşıyor. Küçükken dayısının kepçesi üzerinde zaman geçirdiğini ve merakının buradan geldiğini ifade eden Şahin, kurstan sonra alacağı iş makinesi operatörü belgesi ile çocukluk hayaline kavuşacağını söyledi.

Emekli olduktan sonra kepçe operatörlüğü yapabileceğini ifade den Muharrem Şahin; "İş makinesi öğreniyorum şu an. Belgesini almak için. Normalde ben zaten çalışıyorum. Maliye'de şoför olarak çalışıyorum ama bunu öğrenmek maksadıyla geldim ve öğreniyorum şu an. Geçmişten kalan bir hobim için buradayım. Daha önce dayımda vardı. Ondan az çok öğrenmiştim. Bu benim çocukluk hayalimdi ve onu gerçekleştiriyorum şuan. Belgeyi alınca hayalime kavuşmuş olacağım. Tabiki pratik yapıp biraz daha emekli olduktan sonra bu işi yapabilirim. Burada direksiyon eğitimi, kazma, küreme, tekrar kazdığımız yeri doldurma eğitimlerini yapıyoruz. Ekstra test uygulamaları oluyor. Onları yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bilgiler de veriyorlar. Böyle niyeti olanlar varsa bu belgeyi alsınlar ve belgeli olarak yapsınlar. Hem iş sağlığı güvenliği açısından da önemli, belgeli olarak yapmak" dedi.

Çocukluk hayali olan kepçe operatörlüğünü gerçeğe dönüştürdü

Çocukluk hayali olan kepçe operatörlüğünü gerçeğe dönüştürdü

Çocukluk hayali olan kepçe operatörlüğünü gerçeğe dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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