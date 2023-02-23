Codrin Carausu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Codrin Carausu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Codrin Carausu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Codrin Carausu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Codrin Carausu 3 Temmuz 2005 tarihinde Botoșani şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iulian Codrin Petrișor Cărăușu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Codrin Carausu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 5 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Codrin Carausu'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Codrin Carausu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Codrin Carausu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Aralık 2022 yılında FC Botosani
Codrin Carausu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Codrin Carausu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.