Codrin Carausu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Codrin Carausu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Codrin Carausu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Codrin Carausu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.