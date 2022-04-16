Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü görev tanımı nedir, Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü ne iş yapar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Tanımı;

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Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Maaşları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.12

Meslek Adı :

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

CBS'yi oluşturan verilerin toplandığı organizasyonda ve arazi verilerinin analizinde görev alan, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getiren, çizim grafiğini veri tabanıyla ilişkilendiren, topoloji, istatistik ve raporlama işlemlerini yapan, sunum hazırlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak,

c) Risk etmenlerini azaltmak,

d) Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak,

e) Acil çıkış prosedürlerini uygulamak,

f) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

g) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

h) İş organizasyonu yapmak,

i) Temin edilen grafiksel (vektörel) veriyi derlemek,

j) Toplanan veri tabanı bilgisini (grafiksel olmayan) derlemek,

k) Grafiksel ve grafiksel olmayan verilerden ilişkisel veri tabanını oluşturmak,

l) Kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getirmek,

m) Sahadan gelen ölçü krokilerini arşivlemek,

n) Saha ekibinin teslim ettiği koordinatları ve ham veriyi bilgisayarlı ortamda arşivlemek

o) Ham veriyi yararlı bilgiye çeviren işlem ve metotları uygulamak (Konumsal analizlerle; dönüşümler, işlemler ve coğrafi veriye değer atanması gibi),

p) Çizim grafiğinin veri tabanıyla ilişkilendirilmesini ve topolojiyi yapmak,

q) İstatistik ve raporlama çalışmaları yapmak,

r) Sunum hazırlamak,

s) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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