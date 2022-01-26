Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama olarak aylık 8875_TL'dir. En düşük Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2330.03

Meslek Adı :

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere Coğrafya ile ilgili konularda ders veren kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Coğrafya Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim Öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen tüm işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre öğrencilere coğrafya ile ilgili konularda açıklayıcı bilgiler vermek,

c) Genel coğrafya ve ülkeler coğrafyası derslerinde iklim, bitki örtüsü, madenler ve yer kabuğunu oluşturan katmanlar, deniz, göl ve akarsular, hava katmanları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, sınırları gibi bilgilerle ilgili açıklamalarda bulunmak, d) Konuları ayrıntıları ile ilgili anlatmak,

e) Öğrencilerin yetişmelerini sağlamak,

f) Lisede tarih, ortaokulda sosyal bilgiler dersine girebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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