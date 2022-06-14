Çok beklenen Disney Plus macerası sonunda Türkiye'de başladı!

Dünyada dijital içerik platformlarını kullanan milyonlarca kişi var. Bilindiği üzere dizi-film ve içerik severler tarafından kullanılan bu platformlar arasında da rekabet oldukça fazla. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan bu platformlar arasında en popüleri Netflix olsa da, HBO, Exxen ve benzeri farklı seçenekler de bulunmakta.

ABD'de medya şirketi olarak hizmet veren The Walt Disney Company'e ait dijital içerik platformu Disney Plus da Türkiye'de bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Türkiye'deki platform seçenekleri arasında yerini alan Disney Plus Türkiye'de yerli yabancı pek çok içerik bulunmakta.

TEK BİR KULLANICI İLE BİRDEN FAZLA EKRAN

Diğer dijital içerik platformları gibi Disney Plus'ta da aynı anda birden fazla ekranda izleme imkanı sunuluyor. 4 farklı ekrana kadar izleme imkanı sunulduğu gibi telefon, bilgisayar ya da tablet gibi 10 farklı cihaza kadar da indirme imkanı tanınıyor.

Oluşturulan bir kullanıcı hesabı içerisinde de 7 farklı kullanıcı için profil oluşturulabiliyor. Böylece tek bir hesabı kullanan kişiler, kişisel zevk ve ilgi alanlarına göre içerikleri birbirlerinden ayrı bir şekilde izleyebilecekler.

ABONELİK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Disney Plus'ın kullanıcılara sunacağı abonelik fiyatları merak ediliyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 10 yıllık yayın izni alan platformun açıklanan ücretlendirmeleri şu şekilde:

Disney+ Türkiye aylık abonelik fiyatı: 34,99 TL

Disney+ Türkiye yıllık abonelik fiyatı: 349,90 TL (Aylık 29,16 TL)