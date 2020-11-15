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Çok Güzel Hareketler 2 61. bölüm izle | 15 Kasım Pazar

Çok Güzel Hareketler 2'de kahkaha tufanı devam ediyor. yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Çok Güzel Hareketler 2 61. bölüm izle linki haberimizde...

Çok Güzel Hareketler 2 61. bölüm izle | 15 Kasım Pazar

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 61. bölüm ile yine izleyicilere eğelenceli bir akşam yaşatmak için Kanal D ekranlarında olacak. Birbirinden yetenekli isimlerin eğlenceli skeçlerinin yer aldığı yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 61. bölüm izle linki haberimizde...

Yepyeni sezonu izleyicilerinin karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'de bugün yine birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanacak. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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