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Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?

Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu izleyicisini üzdü. Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman? İşte detaylar...

Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 programının ekrana veda edeceği haberi izleyicisini üzdü. Peki Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR? ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDEN BİTİYOR?

Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle seyirciyi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri merakla bu konuyu araştırmaya başladı.

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den hayranlarını üzen haber geldi. Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara veda ediyor.

Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?

FİNAL NE ZAMAN?

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı için karar verildi. Sevilen komedi programı son kez 31 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Programın resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"

Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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