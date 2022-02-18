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Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Başladığı günden beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, 31 Ocak'ta final yapma kararı aldı. Final kararının ardından Kanal D ile sözleşmesi bittiği açıklanan ÇGHB2'nin yeni kanalda ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Ekranların en sevilen komedi programı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin Kanal D ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 31 Ocak tarihinde final yaparak izleyiciye veda etti. Çok Güzel Hareketler 2'nin ise hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken ÇGH2 hayranları 'Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?' sorularını merakla araştırıyor. İşte detaylar....

Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HANGİ KANALA GEÇTİ? ÇOK  GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Ocak'ta yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.

Medyatava TV YouTube yayınına katılan Cengiz Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı.

Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır. Yılmaz Erdoğan, film çalışmalarına başladığı için görevini 64. bölümde Eser Yenenler'e devretmiştir.

Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanala geçti? Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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