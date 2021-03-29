Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Çok Güzel Hareketler 2'de Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Genç oyuncu hastalığı dolayısıyla sahneden uzak kaldığı açıklanmış ve bugün BKM Mutfak'tan konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada "Çok Güzel Hareketler 2 – Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce ‘lenfoma’ teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Çok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

BKM Mutfak'tan yapılan yazılı açıklama sonrası Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Arif Güloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı.

Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum.

Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere."

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlenen Güloğlu, 19 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve tiyatroya İstanbul'da da devam etti.

Arif Güloğlu hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?