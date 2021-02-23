Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İrem Derici ile aş mı yaşıyor, sevgili mi?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını tedbirlerine uymadığı için para cezası uygulanması ile gündeme gelen şarkıcı İrem Derici bu kez aşk haberi ile gündeme geldi. TV 100'ün haberine göre Derici'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı ifade edildi.

EMRE ASLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İREM DERİCİ İLE AŞ MI YAŞIYOR, SEVGİLİ Mİ?

Emre Aslan, 7 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Oyuncu olma isteği ağır basan Aslan bu nedenle üniversite eğitimi sürerken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Emre Aslan 1.86 cm boyundadır. 73 kilo olan Aslan, boğa burcudur. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin başında olan Yılmaz Erdoğan'ın rol aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol almıştır. Aslan şimdilerde Çok Güzel Hareketler 2'de alt yapı ekibinde skeçlere çıkıyor.

Emre Aslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler: Sazan Sarmalı (Sinema Filmi)

EMRE ASLAN - İREM DERİCİ İLE SEVGİLİ Mİ?

İrem Derici ile Emre Aslan, Clubhouse uygulamasına tanıştılar. İkilinin aşkının dolu dizgin gittiği şuanda Emre Aslan'ın şarkı çıkarmak için çalışmalar sürdürdüğü İrem Derici'nin de destek olduğu belirtiliyor.