Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den gelen son haberler seyircileri üzdü. Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı henüz seyirci tarafından atlatılamazken 5 isim daha kadroya veda etti. Bunun üzerine internet arama motorlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KİMLER AYRILDI? ÇGHB 2'DEN AYRILANLAR KİM?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den ayrılan isimler şu şekilde:

Cihan Talay

Gürhan Altundaşar

Begüm Çağla Taşkın

Arzu Susantez

Birsel Kılınççı

Didem Ruhi

Sema Özkan

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI NEDEN AYRILDI?

Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay farklı projelerde yer almak için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan ayrıldılar.

Kadrodan ayrılan diğer isimler Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi'nin kadroda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle ayrıldığı düşünülüyor.