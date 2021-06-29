Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?
Milyonlara ekran başında keyifli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar'ın ardından 5 isim daha kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?
Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den gelen son haberler seyircileri üzdü. Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı henüz seyirci tarafından atlatılamazken 5 isim daha kadroya veda etti. Bunun üzerine internet arama motorlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim? sorularının yanıtları merak konusu oldu.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KİMLER AYRILDI? ÇGHB 2'DEN AYRILANLAR KİM?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den ayrılan isimler şu şekilde:
Cihan Talay
Gürhan Altundaşar
Begüm Çağla Taşkın
Arzu Susantez
Birsel Kılınççı
Didem Ruhi
Sema Özkan
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI NEDEN AYRILDI?
Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay farklı projelerde yer almak için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan ayrıldılar.
Kadrodan ayrılan diğer isimler Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi'nin kadroda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle ayrıldığı düşünülüyor.