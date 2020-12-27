Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? (7 Mart 2021 Pazar) Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan başında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin, 7 Mart Pazar günü akşamında yeni bölümü yayınlanmadı. Kanal D'nin yayın akışında programın yer almadığı görülünce bu durum merak konusu oldu.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK? ( 7 MART 2021 PAZAR)

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kanal D'nin yayın akışına göre programın olduğu saatte Şarkılar Bizi Söyler programı yeni bölümüme ile ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü 14 Mart Pazar günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KONUSU

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Can Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan Yorgun

Yasin Çam

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ALTYAPI OYUNCULARI

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınççı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Arslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?